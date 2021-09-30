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пятница, 01 октября 2021 00:17

Водитель ударил в лицо инспектора по парковке

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Водитель ударил в лицо инспектора по парковке
Избили инспектора по парковке. Фото: kyiv.comments.ua

В Киеве на ул. Генерала Алмазова водитель избил инспектора по парковке.

Инцидент произошел в четверг, 30 сентября, сообщает в Фейсбуке полиция Киева.

Водитель автомобиля Skoda припарковался во второй полосе. Таким образом он остановил движение транспорта, который двигался сзади. Инспектор сделал ему замечание и начал составлять постановление о нарушении. В ответ водитель ударил парковщика в лицо и скрылся.

Полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 36-летний мужчина. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне придумали оригинальный способ борьбы с хамскими парковщиками

С июля текущего года в Киеве существенно подорожали тарифы на парковку. Тарифы пересмотрели впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года. Так решили, чтобы разгрузить центральную часть Киева и сделать ее удобной для всех участников дорожного движения.

Также Киев начал борьбу с "частными" парковками.

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