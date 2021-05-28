Водитель Tesla под наркотиками устроила аварию

Фото: Патрульная полиция

В центре Львова произошло ДТП с автомобилями Tesla и Porsche Cayenne.

После аварии водитель Tesla исчезла, сообщают в патрульной полиции.

Авария произошла 28 мая около 16:00 на улице Ковжуна. Tesla наехал на припаркованный Porsche Cayenne.

Виновницу аварии разыскали патрульные. Обнаружили, что женщина управляла автомобилем под действием наркотиков. 24-летняя водитель употреблял экстази, метамфетамин и амфетамин.

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На нее составили протоколы по ДТП, управлением авто в состоянии опьянения и за оставление места аварии.

Во Львовской области возле села Липник произошло масштабное ДТП с участием двух микроавтобусов, легкового автомобиля и локомотива. Виновник - нетрезвый водитель Renault Trafic.