Водитель снесла на трассе 16-летнюю продавщицу арбузов

Фото: od.npu.gov.ua

32-летняя водитель KIA въехала в лавку с бахчевыми культурами на дороге с Одессы в Санжийку сегодня, 5 августа.

В результате аварии пострадала 16-летняя девушка, которая там была, и сама водитель. Их обоих увезла "скорая", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Женщина обгоняла автомобили, которые ехали впереди. И не справилась с управлением", - говорят в полиции.

Полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают. Решают вопрос об открытии уголовного производства.

На 442-м км трассы Одесса-Киев водитель Mercedes сбил двух человек возле палатки с арбузами. Погибли 30-летняя покупательница, жительница Винницкой области и 48-летний продавец, гражданин Азербайджана. 71-летний водитель, житель Одессы, по дороге домой не справился с управлением.