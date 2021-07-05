Водитель "Славуты" тянул 20 м и трижды переехал женщину: кадры ДТП

Фото: dp.informator.ua

В Днепре водитель "Славуты" сбил женщину, которая переходила дорогу. После чего мужчина протянул пострадавшую 20 м, трижды переехал и скрылся с места ДТП.

Авария произошла 5 июля в районе дома №122 на ул. Вологодской, пишет Информатор.

"Водитель автомобиля "Славута" наехал на женщину, которая переходила дорогу. Легковушка протянула женщину около 20 метров, после чего водитель сдал назад и еще два раза переехал пострадавшую", - сказано в сообщении.

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Мужчина скрылся с места ДТП. Женщину с травмами разной степени тяжести госпитализировали в областную больницу им. Ильи Мечникова.

"Славуту" правоохранители впоследствии нашли на ул. Сакко, но за рулем уже был другой человек. На месте работал следователь. Устанавливают все подробности произошедшего.

В Днепре водитель автомобиля Lexus сбил женщину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью - она ​​умерла на месте происшествия. Авария произошла на ул. Калиновой. В тот день у погибшей был день рождения. Ей исполнилось 43 года.