Водитель скрылся с головой сбитой школьницы

Олег Струнь с Тернопольщины более 15 лет скрывался от полиции после смертельного ДТП. Фото: 20minut.ua

Месяц назад, 29 июня, Тернопольскую область потрясла резонансная новость - с повинной в полицию пришел 41-летний Олег Струнь. Он 15 лет скрывался после резонансной аварии. В 2005 -м налетел за рулем Opel Omega на группу подростков, которые возвращались с дискотеки. Убил 16-летнюю Наталью Гнатиевич и 17-летнюю Светлану Козлюк и скрылся. В салон попала голова младшей из девушек. Кто-то из его родственников подбросил ее после похорон девушки.

1 июля Струня взяли под стражу. И 27 августа должны были отпустить домой, по решению суда, рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь областной прокуратуры Леся Гурецкая.

"Прокуратура видела основания для содержания Олега Струня под стражей. Однако суд 25 августа решил иначе. И в ходатайстве стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей отказали. Он должен был выйти на свободу 27 августа в 23:59", - рассказала Гурецкая.

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Прокуратура сразу подала апелляцию. А защита потерпевших новое ходатайство в Тернопольский горрайонный суд. И Струня оставили под стражей 27 августа.

"Мы уже не настаиваем на пожизненном для него. Но пусть отсидит своих десять лет. Потому что это зверь. Который даже прощения у родных не попросил", - говорит Зоряна, сестра-близнец погибшей тогда 16-летней Натальи Гнатиевич.

Прокуратура настаивала на том, чтобы Струня держали под стражей 60 суток. Суд удовлетворил ходатайство частично. Поэтому подозреваемый будет оставаться под стражей до 25 сентября. Досудебное следствие завершается. В ближайшее время дело передадут в суд и начнется рассмотрение по сути.

Олег струна 8 октября 2005 в Петрикове, что в пригороде Тернополя, сбил насмерть 17-летнюю Светлану Козлюк и 16-летнюю Наталью Гнатиевич. Две подруги погибли в центре села, в нескольких сотнях метров от своих домов. А на то время 26-летний налоговик скрылся. Сдался полиции спустя почти 16 лет. Все это время струнам был в международном розыске. Его вывезли из села сразу же в ночь трагедии. Его отец имел несколько строительных бригад в Москве. Полицейским удалось выйти на след беглеца. Но его, наверное, успели предупредить. И отец перепрятал сына подозревают, в Сибири. Погибшую Наталью Гнатиевич хоронили без головы. Ее подбросили матери через час после похорон. Струнь свою вину в суде признает. Однако ничего не комментирует. Его адвокат также не объясняет поступка клиента.