Водитель школьного автобуса умер во время перевозки детей

На Львовщине внезапно умер 62-летний водитель школьного автобуса, который вез детей из учебного заведения. Фото: dkzaxid.com

19 апреля в Червонограде на Львовщине внезапно умер 62-летний водитель автобуса "Школярик", который вез детей из учебного заведения.

Это произошло около 17:15. Водителю во время движения стало плохо. Он успел остановиться, после чего вышел из автобуса и умер. В это время в автобусе находились дети, сообщает местное издание "Дорожный контроль Запад".

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Очевидцы пытались оказать водителю первую помощь, однако его жизнь спасти не удалось, пишет ZAXID.NET.

На месте происшествия работали следователи. Окончательную причину смерти мужчины устанавливают.

В Полтавской области, в селе Нехвороща, водитель школьного автобуса потерял сознание и въехал в столб. На момент аварии в автобусе находились девять детей, трое взрослых и водитель. Водителя и 15-летнюю пассажирку госпитализировали.