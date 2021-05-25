Водитель сбил женщину и уехал жечь авто

В Черновицкой области водитель насмерть сбил женщину и уехал жечь свое авто. Фото: cv.npu.gov.ua

В селе Лукавцы Вижницкого района Черновицкой области 38-летний водитель насмерть сбил 54-летнюю женщину.

При этом он не остановился, чтобы помочь пострадавшей, а поехал жечь свой автомобиль. Следователи доказали причастность водителя к совершенному и теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Авария произошла в январе этого года. 38-летний мужчина не справился с управлением и на обочине дороги сбил 54-летнюю женщину. При этом он не вызвал полицию и медиков, а скрылся с места ДТП. От полученных травм пострадавшая скончалась. А водитель поехал в деревню Бергомет и на берегу реки Серет поджег свой автомобиль", - говорят полицейские.

Обвинительные акты в отношении водителя следователи уже направили в суд.

В августе прошлого года в селе Брыков Тернопольской области сын заместителя начальника отделения полиции №1 22-летний Андрей Данилюк сбил 19-летнюю Ольгу Хрищук. Был на служебном автомобиле отца. Не остановился, чтобы оказать помощь, а бросил пострадавшую умирать посреди дороги. Ее случайно заметили местные жители и спасли. Ольга уже перенесла две операции, однако она до сих пор не может полноценно жить.