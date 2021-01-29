Водитель сбил велосипедисток и скрылся. Беременная умерла на месте

В поселке Березна на Черниговщине водитель сбил велосипедисток и скрылся с места аварии. 31-летняя беременная погибла на месте. Другая - покалечилась.
Авария произошла возле АЗС 28 января около 19.20, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
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"Водитель автомобиля Opel Vivaro сбил двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении. В результате происшествия 31-летняя беременная женщина погибла. Другая получила травмы и после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась", - сказано в сообщении.
Водителя разыскивают.
В Днепре водитель автомобиля Lexus сбил женщину. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - она умерла на месте происшествия. Авария произошла на ул. Калиновой. В тот день у погибшей был день рождения. Ей исполнилось 43 года.
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