Водитель сбил велосипедисток и скрылся. Беременная умерла на месте

На Черниговщине водитель Opel Vivaro сбил велосипедисток и скрылся с места аварии. 31-летняя беременная погибла. Фото: npu.gov.ua

В поселке Березна на Черниговщине водитель сбил велосипедисток и скрылся с места аварии. 31-летняя беременная погибла на месте. Другая - покалечилась.

Авария произошла возле АЗС 28 января около 19.20, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

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"Водитель автомобиля Opel Vivaro сбил двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении. В результате происшествия 31-летняя беременная женщина погибла. Другая получила травмы и после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась", - сказано в сообщении.

Водителя разыскивают.

В Днепре водитель автомобиля Lexus сбил женщину. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - она ​​умерла на месте происшествия. Авария произошла на ул. Калиновой. В тот день у погибшей был день рождения. Ей исполнилось 43 года.