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суббота, 23 ноября 2019 19:23

Водитель сбил насмерть школьницу и скрылся

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  Водитель микроавтобуса Volkswagen сбил насмерть школьницу. Фото: Нацполиция
Водитель микроавтобуса Volkswagen сбил насмерть школьницу. Фото: Нацполиция

В селе Ивановка Черниговской области водитель микроавтобуса Volkswagen сбил насмерть несовершеннолетнюю девочку и скрылся с места происшествия.

Мужчину позже удалось найти и задержать, сообщает региональное управление Нацполиции.

ДТП произошло вечером, 22 ноября. Водитель автомобиля двигался со стороны Чернигова в направлении Киева.

"Он сбил девочку 2005 года рождения, которая пересекала дорогу за пределами пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. От полученных травм ребенок погиб на месте, а водитель скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители ввели операцию "Перехват". Найти водителя удалось с помощью камер видеонаблюдения "Сеть безопасности", которые умеют распознавать автомобильные знаки и помогают высчитывать, как двигался автомобиль. Также на месте ДТП были найдены обломки зеркала и переднего бампера автомобиля Volkswagen, сделанные слепки протектора шин.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

 

В Киеве водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и вылетел на тротуар. Автомобиль перевернулся и загорелся.

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