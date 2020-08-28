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пятница, 28 августа 2020 15:52

Водитель сбил мужчину бывшей и добивал монтировкой

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Водитель сбил мужчину бывшей и добивал монтировкой
На Николаевщине 40-летний водитель сбил 31-летнего мужа бывшей. А потом избил его монтировкой. Фото: Главком

В одном из сел Веселиновского района Николаевской области 40-летний водитель сбил 31-летнего мужа бывшей. А потом пытался добить его монтировкой.

Конфликт произошел ночью 28 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Ночью 40-летний мужчина, проезжая на своем автомобиле, увидел наглядно знакомого, который поддерживает отношения с его уже бывшей женой. Сбил соперника. После чего вышел из автомобиля и нанес ему еще несколько ударов монтировкой", - сказано в сообщении.

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31-летнего пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство и задержали подозреваемого. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в покушении на убийство и избрании меры пресечения.

Оперативники Киева задержали двух мужчин, которые похитили сожителя бывшей жены одного из злоумышленников. Бывший муж с товарищем, угрожая оружием, надели на потерпевшего наручники, на автомобиле вывезли в лесопарковую зону и избили.

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Дата
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