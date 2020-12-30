Водитель сбил 16-летнего парня и перенес тело с места аварии

 
Ексклюзивы
1/5
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 531
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 648
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1647
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 981
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1215
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7668
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 864
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Фото
Все фото
4
3
3
7
4
Не первые в семье: новые подробности загадочного самоубийства матери и сына
Не первые в семье: новые подробности загадочного самоубийства матери и сына
Две легковушки разнесло вдребезги в лобовом столкновении - есть пострадавшие
Две легковушки разнесло вдребезги в лобовом столкновении - есть пострадавшие
Пьяная женщина угнала автомобиль, потому что хотела посмотреть елку
Пьяная женщина угнала автомобиль, потому что хотела посмотреть елку
Крупный пожар в многоэтажке - спасли 28 человек
Крупный пожар в многоэтажке - спасли 28 человек
Мошенники-кредиторы начисляли огромные штрафы
Мошенники-кредиторы начисляли огромные штрафы
Видео
Все видео
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Школьник спас женщину, которая беспомощно лежала в своей квартире
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Депутат из бандой промышляли разбоями. За ним гонялись 2 года
Пожилого мужчину "выбрасывали" из маршрутки - водителю не понравилось, что он стоит
Пожилого мужчину "выбрасывали" из маршрутки - водителю не понравилось, что он стоит
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
34-летней женщине загнали в грудь кухонный нож
Мужчина умер на пороге амбулатории, не дойдя до нее несколько метров
Мужчина умер на пороге амбулатории, не дойдя до нее несколько метров
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1647
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 981
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 585
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20196
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
2 Просмотров: 639
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
среда, 30 декабря 2020 10:11

Водитель сбил 16-летнего парня и перенес тело с места аварии

  Комментировать
Водитель сбил 16-летнего парня и перенес тело с места аварии
В Житомирской области 43-летний водитель сбил 16-летнего парня и перенес тело с места аварии. Фото: zt.npu.gov.ua

В Бердичеве Житомирской области на территории рынка нашли мертвым 16-летнего парня утром 27 декабря.

Выяснилось, что парня сбил водитель микроавтобуса. А потом перенес в другое место на территории рынка и оставил там, сообщили сегодня, 30 декабря, в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18-летний водитель скрылся после смертельного ДТП

"Накануне вечером парень вместе со знакомым были на рынке, где распивали спиртное. И около 00:00 один из участников ушел. Юноша же остался на рынке. Как выяснили полицейские, парня, который лежал на земле, травмировал микроавтобус. После наезда водитель перенес юношу в другое место на территории рынка и оставил там. Полицейские установили и разыскали автомобиль и его водителя. Это 43-летний житель райцентра", - рассказали в отделе коммуникации.

Автомобиль полицейские изъяли. Назначен ряд экспертиз. Мужчине объявлено о подозрении. Следователи полиции подали ходатайство в суд о содержании его под стражей. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

На полевой дороге между селами Лютарка и Новостав Изяславского района Хмельницкой области водитель ВАЗ 21213 переехал 59-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Полицейские в течение нескольких часов установили и задержали мужчину. Проверка его с помощью прибора "Драгер" показала 1,27‰ алкоголя в крови.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель сбил 16-летнего парня и перенес тело с места аварии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

В пожаре в театре погибли почти 600 человек

США ввели новые санкции против Кремля

Самопровозглашенного святого убивали несколько раз

Тимошенко перевезли в колонию

В Москве создали новую страну

После смерти вождя страну возглавил его сын

На рассвете казнили президента

Самое читаемое
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 11557
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 11187
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 10521
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 8469
Успех, деньги или любовь: гороскоп важных событий на неделю
Успех, деньги или любовь: гороскоп важных событий на неделю
 Просмотров: 5391
Происшествия
Смертельное наказание: за что мать забила 3-летнего сына
Смертельное наказание: за что мать забила 3-летнего сына Просмотров: 45
Не первые в семье: новые подробности загадочного самоубийства матери и сына
Не первые в семье: новые подробности загадочного самоубийства матери и сына
4
 Просмотров: 243
Две легковушки разнесло вдребезги в лобовом столкновении - есть пострадавшие
Две легковушки разнесло вдребезги в лобовом столкновении - есть пострадавшие
3
 Просмотров: 180
Рыбак застрял в грязи и чуть не погиб
Рыбак застрял в грязи и чуть не погиб Просмотров: 126
Рейсовый автобус с пассажирами врезался в дом и упал в бассейн
Рейсовый автобус с пассажирами врезался в дом и упал в бассейн Просмотров: 216
Больше всего комментируют
21
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
8
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
2
В Чечне неизвестные напали на силовиков
Голосов: 303
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть