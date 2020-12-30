В Житомирской области 43-летний водитель сбил 16-летнего парня и перенес тело с места аварии. Фото: zt.npu.gov.ua

В Бердичеве Житомирской области на территории рынка нашли мертвым 16-летнего парня утром 27 декабря.

Выяснилось, что парня сбил водитель микроавтобуса. А потом перенес в другое место на территории рынка и оставил там, сообщили сегодня, 30 декабря, в отделе коммуникации областной полиции.

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"Накануне вечером парень вместе со знакомым были на рынке, где распивали спиртное. И около 00:00 один из участников ушел. Юноша же остался на рынке. Как выяснили полицейские, парня, который лежал на земле, травмировал микроавтобус. После наезда водитель перенес юношу в другое место на территории рынка и оставил там. Полицейские установили и разыскали автомобиль и его водителя. Это 43-летний житель райцентра", - рассказали в отделе коммуникации.

Автомобиль полицейские изъяли. Назначен ряд экспертиз. Мужчине объявлено о подозрении. Следователи полиции подали ходатайство в суд о содержании его под стражей. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

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