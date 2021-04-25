Водитель разбил BMW о билборд

В Одессе водитель на BMW устроил аварию. Фото: Патрульная полиция

В Одессе автомобиль BMW столкнулся с опорой рекламного щита.

ДТП произошло днем ​​25 апреля. По предварительной информации, водитель двигаясь по улице Балковской в ​​направлении автовокзала не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, сообщает патрульная полиция Одессы.

Легковушка въехала в металлическую конструкцию. После этого BMW отбросило на Mercedes, который двигался в попутном направлении.

В больницу доставили 40-летнего водителя автомобиля BMW.

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На месте происшествия работает следователь.

Вблизи села Зарудинцы на Виннитчине в лоб столкнулись грузовик Mercedes и DAF. Оба водителя погибли на месте. Пассажир Mercedes - в больнице. Авария произошла 25 апреля около 00.30 на автодороге Немиров-Гайсин.