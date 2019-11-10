Водитель "потерял" 35-летнего пассажира. Он умер в больнице

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10 ноября на обочине в селе Каноничи Владимирецкого района Ровенской области нашли травмированного 35-летнего мужчину. Впоследствии он скончался в больнице.

Полицейские установили, что он выпал из автомобиля Volkswagen Caddy 40-летнего жителя села Дубовка, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Водитель автомобиля на улице Независимости не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где снес около 30 метров деревянного забора хозяйства. В этот момент сорвались задние боковые двери авто, где сидел 35-летний односельчанин водителя. Пассажир выпал из транспортного средства, а водитель поехал домой", - сказано в сообщении.

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Как пояснил позже водитель полицейским, считал, что он остался на сиденье спать и не заметил, что товарищ выпал.

Виновник аДТП правоохранители разыскали дома. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения: прибор "Драгер" показал 2,34 промилле.

Подозреваемого задержали. Следователи открыли уголовное производство. Также подготовлено ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

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