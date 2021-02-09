Водитель Porsche обманул охрану и устроил "шоу" возле памятника Дюку

В Одессе гонщика накажут за эффектный дрифт у Дюка. Фото: УНИАН

В мэрии Одессы начата служебная проверка из-за дрифтера, устроившего "шоу" возле памятника Дюку.

Водитель автомобиля Porsche Magan GTS представился охранникам коммунального учреждения "Муніципальна варта" гостем гостиницы "Лондонская", расположенной на Приморском бульваре. После этого он попросил, чтобы его пропустили на авто к отелю, откуда, как утверждал водитель, он должен забрать свою сумку, сообщили в Департаменте муниципальной безопасности.

"Вместо забранной сумки водитель устроил эффектный дрифт у Дюка", - сообщили в департаменте.

В это время возле памятника были люди.

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Департамент муниципальной безопасности инициировал собственное расследование, в ходе которого все данные правонарушителя было переданы полиции.

Кроме того, директор "Муніципальної варти" назначил служебную проверку. По результатам проверки охранников, которые вчера были дежурными на соответствующем посту, за нарушение должностной инструкции планируется уволить.

Департамент приносит извинения за инцидент, поставивший под угрозу безопасность горожан.

В январе в Одессе дрифтер спровоцировал смертельное ДТП. Тогда столкнулись пять автомобилей. Погиб один человек, еще двое травмированы.