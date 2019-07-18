Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов

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В селе Пологи Запорожской области 24-летний водитель на Audi 80 сбил 2-х велосипедистов.

Авария произошла на улице Центральной вечером 17 июля. Водитель был пьян и под действием наркотиков. 45-летний велосипедист от полученных травм погиб на месте. 12-летний мальчик - скончался в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения и сбил двух велосипедистов. Экспертиза показала, он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянений", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство и просят откликнуться водителей, которые имеют видеозаписи ДТП.

В селе Малая Добронь Ужгородского района Закарпатья пьяный водитель Mitsubishi сбил насмерть 11-летнюю девочку.