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среда, 19 мая 2021 18:31

Водитель отказал в льготном проезде участнику боевых действий
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В Днепре водитель отказал в проезде капеллану
Фото: 056.ua
В Днепре водитель отказал в проезде капеллану
В Днепре водитель отказал в проезде капеллану

В Днепре капеллана Дмитрия Поворотного отказались бесплатно везти в маршрутном такси. Хотя тот показал удостоверение участника боевых действий.

В городе льготный проезд ограничили с 10:00 до 15:00. После этого провели судебное разбирательство, которое признало недействительным этот пункт решения комиссии. Пока решение суда вступало в силу, комиссия провела новое заседание и продлила ограничение, сообщает 056.ua.

12 мая на Европейской площади состоялся пикет против введенных ограничений для льготных категорий. На нем говорили также о негативном отношении водителей к ветеранам и семьям погибших. Один перевозчик согласился перевозить военных без ограничений, но другие отказались.

Поворотный рассказал, что 19 мая в 08:45 на остановке парк Сагайдак водитель отказал ему в льготном проезде.

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"На мою просьбу назвать фамилию - агрессивно отказался. При попытке его сфотографировать реагировал также агрессивно, пытался выбить телефон, когда я вышел из автобуса, чтобы сфотографировать номер. Водитель пытался на меня наехать, чтобы помешать это сделать, но я сфотографировал номер. После этого я дозвонился на горячую линию городского совета. Рассказал об этом случае. На что оператор Оксана сказала, что водитель действует согласно выполнению постановления протокола № 30 Комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня в городе Днепре по введению "льготного времени" в общественном транспорте. А потому он поступает правильно", - рассказал он.

В Песочине Харьковской области в маршрутке произошел конфликт. Водитель отказался брать участника войны на востоке Украины по удостоверению УБД. Мужчина трижды не мог попасть в салон.

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Дата
19
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