Водитель напился до состояния комы и гонял по городу

В Хмельницком поймали рекордно пьяного водителя. Фото: facebook.com/khmelpolice

В Хмельницком поймали пьяного водителя, алкоголь в крови которого превышал норму в 30 раз.

Полицейские остановили автомобиль Ford на одной из улиц города за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Во время общения с 28-летним водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель не отрицал, что употреблял алкогольные напитки. Мужчина прошел осмотр: "драгер" показал более 6,00 промилле. Это в 30 раз превышает допустимую норму", - сказано в сообщении.

Патрульные составили на водителя протокол по статье "управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

На отрезке автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск, патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль Peugeot 807. Водитель был пьян. В его крови обнаружили рекордное количество алкоголя - более 5 промилле. Допустимая норма была превышена в 25 раз.