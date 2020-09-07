Водитель напился до состояния комы и гонял по городу

В Хмельницком поймали пьяного водителя, алкоголь в крови которого превышал норму в 30 раз.
Полицейские остановили автомобиль Ford на одной из улиц города за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
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"Во время общения с 28-летним водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель не отрицал, что употреблял алкогольные напитки. Мужчина прошел осмотр: "драгер" показал более 6,00 промилле. Это в 30 раз превышает допустимую норму", - сказано в сообщении.
Патрульные составили на водителя протокол по статье "управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".
На отрезке автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск, патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль Peugeot 807. Водитель был пьян. В его крови обнаружили рекордное количество алкоголя - более 5 промилле. Допустимая норма была превышена в 25 раз.
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