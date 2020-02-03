Водитель наехал на пешеходов. Есть жертвы

В Куяльнике Одесской области водитель автомобиля Renault сбил двух женщин, когда те шли по дороге в попутном направлении. Одна из пострадавших от полученных травм погибла мгновенно, вторая находиться в больнице.
Авария произошла вечером 2 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Куяльник поступило в полицию в 18:45 от врачей скорой медицинской помощи, которые первыми прибыли на место аварии", - сказано в сообщении.
Устанавливаются личности пострадавших, свидетели и очевидцы трагедии и полные ее обстоятельства.
Следователи открыли уголовное производство.
В Николаеве очевидцы аварии устроили самосуд над водителем Mersedes, который насмерть сбил женщину в центре города.
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