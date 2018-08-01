Водитель на тротуаре убил 8-летнюю девочку

1 августа в Черткове на Тернопольщине произошла смертельная авария. Под колесами грузового автомобиля марки Mitsubishi Canter погибла 8-летняя девушка. Ее мама с травмами - в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Водитель, двигаясь по улице Шевченко, выехал на тротуар. В этот момент там проходила мама со своей малолетней дочерью. В результате прохожие оказались под колесами иномарки. Однако для девочки такой маневр оказался летальным. Она умерла еще до приезда врачей "скорой", - рассказали правоохранители.

Автор: ГУНП в Тернопольской области На Тернопольщине грузовик сбил маму с ребенком на тротуаре. Девочка погибла

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Автор: ГУНП в Тернопольской области На Тернопольщине грузовик сбил маму с ребенком на тротуаре. Девочка погибла

Водителя направили на медосмотр, чтобы проверить его на состояние опьянения. Решается вопрос о задержании. Открыто уголовное производство, ведется следствие.

В Ахтырке на Сумщины нагруженный зерном КамАЗ наехал на 6-летнего мальчика. От полученных травм ребенок умер в "скорой".