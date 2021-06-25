Водитель на сигналы не реагировал: поезд снес микроавтобус

Утром 25 июня в Кегичевке на Харьковщине поезд протаранил микроавтобус Volkswagen Transporter, за рулем которого был 23-летний местный житель.

Водитель в критическом состоянии, сообщил председатель Кегичевского поселкового совета Антон Доценко.

Автор: СТО Харьков Водитель микроавтобуса в критическом состоянии. Получил тяжелую травму головы

"Это случилось на нерегулируемом переезде, где не было шлагбаума. Светловой сигнал точно был, насчет звукового не знаю. Поезд подавал сигналы, но никакой реакции на них со стороны водителя не было, и поезд смял машину. Насколько я знаю, состояние парня критическое", - Доценко, передает "Слободской край".

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"Скорую" на место происшествия вызвали в 10:36. Водитель получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, добавил директор Центра экстренной медицины и медицины катастроф Виктор Забашта.

Автор: СТО Харьков На Харьковщине поезд протаранил микроавтобус Volkswagen Transporter. Водитель на сигналы машиниста не реагировал

"Водитель получил тяжелую черепно-мозговую травму, был доставлен в Красноградскую районную центральную больницу, куда сразу же выехала бригада медицины катастроф с нашим штатным нейрохирургом для того, чтобы на месте провести операцию", - рассказал Забашта.

По его информации, операция еще продолжается, медики спасают жизнь водителю.

В Киеве на ул. Оросительной в Дарницком районе товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ 2101. 25-летнего пассажира вырвало из салона и под вагонами протянуло еще почти километр, он погиб на месте. 32-летний водитель не пострадал и от госпитализации отказался.