Водитель маршрутки назвал участника боевых действий "малообеспеченным"

Водитель нахамил ветерану с удостоверением. Фото: Telegram

В Одессе водитель маршрутки попал в скандал.

Он назвал ветерана войны на Донбассе "малообеспеченным", потому что тот хотел проехать в транспорте на удостоверение участника боевых действий. Конфликт произошел 3 января, на маршруте №242. Видео опубликовали в Telegram-канале "Х.... Одесса".

Водитель заявил, что только малоимущие имеют право предоставлять документы о льготном проезде.

"Это досадно", - сказал ветеран.

"Льготы дают многодетным там всяким разным и если вам дали, то значит, вас приравнивают к малоимущим", - сказал водитель маршрутки.

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Ветеран АТО заплатил за проезд.

Водитель маршрутки Киев - Буча отказывал в льготной перевозке ветерана АТО, предоставившего удостоверение УБД. Отмечается, что пассажир сел в маршрутку по ул. Полярный в Киеве. Водитель начал утверждать, что на междугородный транспорт документ не распространяется.