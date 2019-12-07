Водитель Lexus устроил смертельную аварию

В Николаеве произошла авария. Фото: полиция

В ночь на 7 декабря в Николаеве водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Daewoo Lanos.

"7 декабря около 2.30 на пр. Богоявленском, 8, в Ингульского районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus под управлением 21-летнего водителя, и Daewoo Lanos, за рулем которого находился 36-летний таксист. Водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, пассажир и водитель другого автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в медицинском учреждении", - сообщает полиция Николаевской области.

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Правоохранители возбудили дело. Сейчас решается вопрос о задержании водителя Lexus. Если его вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Днем 3 декабря в г. Буча Киевской области столкнулись местное маршрутное такси и автомобиль Porsche. Погибли 2 человека, еще 3 - получили травмы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.