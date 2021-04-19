Водитель легковушки убил 20-летнюю пассажирку и скрылся с места аварии

В Покровске Донецкой области 28-летний водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением и влетел в дерево на обочине. От удара легковушка перевернулась. 20-летняя пассажирка авто погибла на месте. А водитель скрылся. Его разыскивают.

Автор: dn.npu.gov.ua В Покровске 28-летний водитель Volkswagen Caddy не справился с управлением, влетел в дерево на обочине и перевернулся. 20-летняя пассажирка авто погибла на месте. А водитель скрылся

Авария произошла 17 апреля около 23:00, сообщили сегодня, 19 апреля, в отделе коммуникации областной полиции.

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"20-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Водитель автомобиля покинул место аварии и скрылся в неизвестном направлении. Его разыскивают", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит до восьми лет тюрьмы.

В Запорожье водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в столб. Удар был такой силы, что электроопора сильно завалилась на бок. Передняя часть транспортного средства получила сильные повреждения. Водитель оставался на месте. Но после телефонного разговора - убежал. Водителем оказался 34-летний Николай Пономарь. Он уже попадал в поле зрения полиции.