Водитель легковушки раздавила полицейского на пешеходном переходе

В Чернигове водитель легковушки раздавила на пешеходном переходе полицейского 38-летнего Олега Шерпатого.

Автор: facebook.com/policechernigivshchini В Чернигове на пешеходном переходе полицейского Олега Шерпатого сбила легковушка. Мужчина погиб на месте

Авария произошла 12 августа около 21:00 в одном из спальных районов города, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатова сбил легковой автомобиль. От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия. Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству", - рассказали коллеги.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

В Харькове 28-летний водитель автомобиля Audi насмерть сбил 39-летнего полицейского. Тот перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Погибший - старший участковый офицер полиции Бориспольского районного управления полиции Константин Белов. В Харькове проходил обучение.