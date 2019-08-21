Водитель Jaguar протянул полицейского, который висел на дверях

Водитель Ягуара протянул патрульного полицейского несколько десятков метров. Фото: tvoemisto

Водитель автомобиля "Jaguar S-Type" протянул патрульного полицейского несколько десятков метров в Днепре.

Происшествие случилось 20 августа ночью после того, как патрульный остановил авто, пишет glavred.

Во время разговора водитель резко нажал на газ и потянул полицейского, который держался за дверь машины.

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Полицейский получил телесные повреждения.

После совершения преступления водитель начал убегать.

Ввели план перехвата и поймали 37-летнего нарушителя. Его доставили в отделение полиции.

Ему грозит уголовное наказание по статье 345 УК - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Возможный срок заключения - 3 года.

20 августа около 2.00 в Киеве недалеко от станции метро "Академгородок" произошла смертельная авария. Седан Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров.