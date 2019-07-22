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понедельник, 22 июля 2019 17:39

Водитель иномарки раздавил пешехода и скрылся

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Водитель иномарки раздавил пешехода и скрылся
Под колесами Lexus погиб житель Беляевки Одесской области. Фото: пресс-служба Нацполиции

Водитель Lexus насмерть сбил мужчину 1988 года рождения.

Это произошло сегодня на автодороге Одесса-Рени в селе Маяки Беляевского района Одесской области в 3:30, сообщили в полиции.

Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства преступления и место нахождения нарушителя.

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Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследования.

В городе Желтые Воды Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 2 человека. Еще 4 - пострадали. Как отмечается, на ул. Казацкой славы легковушка въехала в дерево. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

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22
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