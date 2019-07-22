Водитель иномарки раздавил пешехода и скрылся

Под колесами Lexus погиб житель Беляевки Одесской области. Фото: пресс-служба Нацполиции

Водитель Lexus насмерть сбил мужчину 1988 года рождения.

Это произошло сегодня на автодороге Одесса-Рени в селе Маяки Беляевского района Одесской области в 3:30, сообщили в полиции.

Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства преступления и место нахождения нарушителя.

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Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследования.

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