Водитель иномарки раздавил пешехода и скрылся

Водитель Lexus насмерть сбил мужчину 1988 года рождения.
Это произошло сегодня на автодороге Одесса-Рени в селе Маяки Беляевского района Одесской области в 3:30, сообщили в полиции.
Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства преступления и место нахождения нарушителя.
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Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследования.
В городе Желтые Воды Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 2 человека. Еще 4 - пострадали. Как отмечается, на ул. Казацкой славы легковушка въехала в дерево. Обстоятельства аварии пока неизвестны.
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