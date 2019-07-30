Водитель грузовика умер за рулем и врезался в забор

Фото: Александр Калинчук, https://kiev.informator.ua

29 июля около 21:30 возле станции метро Нивки грузовик Mercedes съехал с дороги, снес несколько секций забора и остановился на газоне. ДТП произошло на проспекте Победы.

Когда в кабину подбежали люди, то человек за рулем был без признаков жизни, сообщает Информатор.

Mercedes двигался по проспекту в сторону центра. Переехав мост на Нивках, водителю стало плохо и автомобиль влетел в ограждение.

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На место вызвали "скорую", но врачи лишь констатировать смерть мужчины.

На трассе Одесса-Рени в лобовом столкновении сошлись микроавтобус Ford и легковушка Opel. Последнюю буквально разорвало на куски. В результате столкновения травмы получили 6 человек, 4 из них - в тяжелом состоянии.