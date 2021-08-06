Водитель элитной иномарки разнесла МАФы - фото

 
Ексклюзивы
1/5
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 468
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 387
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 1818
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 459
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 270
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук
Просмотров: 387
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
"Без меня вы лузеры" - Ольгерд Бахаревич розказал на чем держится диктатура Лукашенко
Просмотров: 1755
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
Просмотров: 1242
На каких основаниях Украина провозгласила Независимость - подборка документов
На каких основаниях Украина провозгласила Независимость - подборка документов
Просмотров: 225
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
3
3
3
16
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
23-летний сын бизнесмена разбился на Porsche: подробности и фото
23-летний сын бизнесмена разбился на Porsche: подробности и фото
Мать 17 лет ждала сына: друзья закопали 16-летнего товарища на помойке
Мать 17 лет ждала сына: друзья закопали 16-летнего товарища на помойке
Водитель снесла на трассе 16-летнюю продавщицу арбузов
Водитель снесла на трассе 16-летнюю продавщицу арбузов
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
Видео
Все видео
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Возле Офиса президента произошло ЧП
Возле Офиса президента произошло ЧП
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 747
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 315
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1836
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1530
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 171
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 08:26

Водитель элитной иномарки разнесла МАФы - фото

  Комментировать

В пятницу, 6 августа, на ул. Александра Мишуги в Киеве водитель элитной иномарки разнесла МАФы.

Пострадавших с авто доставали спасатели, сообщает dtp.kiev.ua.

Автор: t.me/dtpkievua
  В Киеве водитель элитной иномарки разнесла МАФы
В Киеве водитель элитной иномарки разнесла МАФы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейское авто врезалось в киоск

"Девушка за рулем элитной иномарки снесла два МАФа - цветы и сигареты. Удар был такой силы, что спасателям пришлось деблокировать участников аварии из машины", - сказано в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

В поселке Дымер Вышгородского района Киевской области автомобиль на большой скорости врезался в хлебный киоск. По словам очевидцев, водитель Ситроен был пьян, превысил допустимую скорость и не справился с управлением на крутом повороте. Чудом обошлось без жертв.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель элитной иномарки разнесла МАФы - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Гетьмана похоронили рядом с сыном

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 7 Просмотров: 39846
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 13304
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 5994
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 5 Просмотров: 4068
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 3736
Происшествия
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
5
 Просмотров: 162
Украина отправит сотню пожарных для помощи Греции с лесными пожарами - Зеленский
Украина отправит сотню пожарных для помощи Греции с лесными пожарами - Зеленский Просмотров: 45
Все время падала: пьяная мать устроила "прогулку" на выживание 12-месячной дочери
Все время падала: пьяная мать устроила "прогулку" на выживание 12-месячной дочери Просмотров: 441
23-летний сын бизнесмена разбился на Porsche: подробности и фото
23-летний сын бизнесмена разбился на Porsche: подробности и фото
3
 Просмотров: 3223
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
7
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
5
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
3
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
2
"Подрывника" Кабмина задержали: что о нем известно
2
Нет денег - запуск 5G в Украине отложили
Голосов: 277
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть