Водитель элитной иномарки разнесла МАФы - фото

В пятницу, 6 августа, на ул. Александра Мишуги в Киеве водитель элитной иномарки разнесла МАФы.

Пострадавших с авто доставали спасатели, сообщает dtp.kiev.ua.

Автор: t.me/dtpkievua В Киеве водитель элитной иномарки разнесла МАФы

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"Девушка за рулем элитной иномарки снесла два МАФа - цветы и сигареты. Удар был такой силы, что спасателям пришлось деблокировать участников аварии из машины", - сказано в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

В поселке Дымер Вышгородского района Киевской области автомобиль на большой скорости врезался в хлебный киоск. По словам очевидцев, водитель Ситроен был пьян, превысил допустимую скорость и не справился с управлением на крутом повороте. Чудом обошлось без жертв.