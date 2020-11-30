Водитель электрокара влетел в грузовик: есть пострадавший

На трассе Киев-Чернигов у поворота на село Большая Александровка столкнулись сразу три транспортных средства - электрокар TESL, грузовик MAN и микроавтобус Volkswagen LT.

Фото с места события опубликовали в Instagram "Трибуна Броваров".

Отмечается, что грузовик осуществляла разворот, а водитель электрокара, который не заметил этого маневра, влетел в него.

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Легковушка от удара вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT.

На месте аварии присутствовала полиция и "скорая". Поскольку автомобиль Tesla сильно пострадал, для деблокирования водителя и пассажира пришлось вызывать также сотрудников ДСНС.

Пассажира электрокара с подозрением на перелом предплечья и ушибами головы доставили в Броварской больницы.

Между селами Лалово и Пистрялово Мукачевского района на Закарпатье во время столкновения грузовика Scania и ВАЗ-2115 погибли четверо взрослых. В салоне легковушки была также ребенок.