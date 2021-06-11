Водитель джипа раздавил утят, которые переходили дорогу с семьей

Утка улетела за машиной, которая убила ее малышей. Фото: pixabay.com

В Киеве водитель внедорожника переехал утят, которые переходили дорогу.

Видео распространили в соцсети, пишет УНИАН.

"Водитель то ли не заметил с высоты своего "железного коня" утят, то ли просто не стал останавливаться. Результат - мертвые птенцы, испорченная карма водителя и проклятие в его адрес", - говорится в описании видео.

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На кадрах видно, как утка с малышами преодолела уже большую часть пути. Водители пропускали пернатую семью, но не водитель джипа. Сначала он притормозил, но не остановился, и наехал на утят. Другие водители сигналили живодеру, тот не отреагировал.

Утка улетела вслед за машиной. Убитые утята умерли не сразу. После наезда они еще бились в агонии.

Это не первый случай, когда утка с утятами переходят дорогу в Киеве. Обычно водители останавливаются, чтобы пропустить пернатую семью. Некоторык даже сопровождают семейство. Например, на просп. Валерия Лобановского. Водитель остановил автомобильное движение и ждал, пока все утята вслед за матерью запрыгнут на обочину.