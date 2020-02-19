Водитель автобуса закашлялся - и снес остановку с людьми

Фото: 0629.com.ua

19 февраля в Мариуполе Донецкой области рейсовый автобус с пасажирами врезался в остановку. Есть пострадавшие.

Об аварии сообщили на местном сайте 0629.com.ua.

Авария произошла в Кальмиусском районе Мариуполя, на улице Светлой, около 11 часов. Автобус №108, ехавший в сторону центра города, врезался в остановку возле магазина "Теремок". В результате аварии пострадали три человека.

Передней частью автобус сбил одну из опор остановки - и вся конструкция рухнула. Под ее обломками оказались мужчина и женщина. Они получили серьезные, но не критичные для жизни травмы. Их госпитализировали. Третья пострадавшая - пассажирка, упавшая в салоне автобуса. Она ушибла ноги. Однако от госпитализации отказалась.

На месте аварии работали полицейские и сотрудники "Укртрансбезопасности". После того как пострадавших забрали врачи, на остановке остались следы крови и медицинские перчатки, а обувь одного из пострадавших застряла под днищем автобуса.

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Сайт приводит слова кондуктора автобуса о том, что причиной аварии стал человеческий фактор. Вроде бы водитель во время движения автобуса сильно закашлялся - и у него потемнело в глазах. На мгновение он потерял контроль за дорогой, что и стало причиной аварии. Водитель подтверждает эту версию, но сам от комментариев СМИ отказался.

Правоохранители проверили водителя на содержание алкоголя - тест отрицательный, но мужчину все равно направят на осмотр к врачу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

В ночь на 19 февраля на трассе в Кривоозерском районе Николаевской области произошла авария: столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением Одесса - Киев и грузовой автомобиль Volvo. В салоне автобуса были 39 пассажиров и 2 водителя, из них 17 оказались в больницах.