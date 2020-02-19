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среда, 19 февраля 2020 09:56

Грузовик разбил пассажирский автобус: 17 человек в больницах
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На Николаевщине столкнулись грузовик Volvo и рейсовый автобус. Пострадали водитель и 17 пассажиров последнего
Фото: mk.dsns.gov.ua
На Николаевщине столкнулись грузовик Volvo и рейсовый автобус. Пострадали водитель и 17 пассажиров последнего
На Николаевщине столкнулись грузовик Volvo и рейсовый автобус. Пострадали водитель и 17 пассажиров последнего

Ночью 19 февраля на трассе в Кривоозерском районе Николаевской области столкнулись рейсовый автобус TemsaDiamond сообщением "Одесса-Киев" и грузовой автомобиль Volvo.

В салоне автобуса были 39 пассажиров и 2 водителя, из них 17 оказались в больницах, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой помощи. Его и еще 16 пассажиров с различными степенями травм, ушибов направлено в Кривоозерскую и Любашевскую больницы. Один пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации", - сказано в сообщении.

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По уточненной информации, на утро, 8 человек после оказания медицинской помощи покинули лечебные заведения.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.

На автодороге Львов - Шегини микроавтобус Volkswagen врезался в грузовик Mercedes. Погибли три человека. Авария произошла в селе Бартатов Городокского района Львовской области.

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Дата
19
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