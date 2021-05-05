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среда, 05 мая 2021 12:51

Вода била из люка: из-за аварии затопило центр города

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В городе Черноморск Одесской области произошло ЧП и-за которого затопило центр города утром 5 мая.

Технические неполадки начались на проспекте Мира, местное издание IT-3 со ссылкой на КП "Черноморскводоканал".

"5 мая около 8 утра в Черноморске на пересечении 1 мая и проспекта Мира образовалась огромная лужа. По словам коммунальщиков, это последствия аварии на водоканале", - говорится в сообщении.

Автор: it3.online
  Центр Черноморска затопило водой
Центр Черноморска затопило водой

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В результате ЧП много домов города остались без воды. Из-за поломки школа № 7 не будет работать в этот день.

Известно, что вода бьет из люка в центре перекрестка. И по состоянию на 9 утра рабочие все еще занимались ремонтом на месте, чтобы устранить неполадки.

В городе Мукачево на Закарпатье 1 апреля из-за сильного ливня затопило подъезды многоквартирных жилых домов. Пострадал дом на ул. Митрополита Владимира, 26. Это произошло из-за нерасчищенных стоков.

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