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четверг, 25 июля 2019 16:08

Во все тяжкие по-украински: киевлянин организовал в квартире нарколабораторию
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Киевлянин организовал нарколабораторию
Фото: Полиция
Киевлянин организовал нарколабораторию
Киевлянин организовал нарколабораторию
Киевлянин организовал нарколабораторию
Киевлянин организовал нарколабораторию

В квартире киевлянина правоохранители обнаружили нарколабораторию и боеприпасы.

Участковые офицеры Оболонского управления полиции получили информацию, что в квартире местного жителя изготавливают наркотики, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители посетили квартиру и обнаружили там оборудованную лабораторию для изготовления наркотиков. Полицейские изъяли вещества, похожие на амфетамин, коноплю в горшках и принадлежности для изготовления веществ.

36-летний владелец квартиры объяснил полицейским, что к изготовлению наркотических веществ его побудило увлечение химией.

Вместе с наркотиками он хранил в квартире пистолет-пулемет ППШ и патроны к нему, пакеты с порохом, около 200 патронов калибра 5,3 мм, а также 3 корпуса гранаты Ф-1.

Изъятое направили на экспертизу.

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Сейчас полицейские устанавливают, с какой целью человек изготавливал наркотики и для чего хранил оружие и боеприпасы.

Следователи Оболонского управления полиции начали расследование уголовного производства. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Работники Управления противодействия наркопреступности схватили 45-летнего фельдшера. Он пытался пронести наркотики в СИЗО и продать заключенным. Злоумышленника задержали на входе в помещение.

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