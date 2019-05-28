Во время застолья гость стрелял в хозяина

Хозяина дома отправили в реанимацию. Фото: kladez-igr

В селе Ильинка Марьинского района Донецкой области во время застолья произошла стрельба. Между хозяином дома и гостем возник конфликт.

Ссора переросла в драку. Гость достал пистолет и выстрелил в направлении хозяина, сообщает УНН.

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Полиция отмечает, что 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы. После этого гость скрылся с места преступления, а хозяина дома госпитализировали в реанимацию. Было начато досудебное расследование по покушению на убийство. Устанавливается личность нападавшего.

На прошлой неделе в Киеве произошла перестрелка между студентами-иностранцами в районе общежитий Национального авиационного университета.