Во время ремонта водопровода погибли 3 рабочих

В Иванковском районе Киевской области во время ремонта водопровода произошла смертельная трагедия.
В колодце у водопроводной башни погибли 3 работников коммунального управления водного хозяйства. Об этом в Facebook сообщил председатель Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян.
"В Иванковском районе во время ремонта водопровода в колодце у водопроводной башни погибли трое работников КУВХ. Мужчины задохнулись ", - написал глава ОГА.
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По его словам, все соответствующие службы прилагают максимальные усилия, чтобы определить причины и виновных в этой трагедии.
"Ждем результатов расследования и выясняем детали", - написал он.
В Светловодске Кировоградской погибли 66-летний Николай Килимбет и Наталья Прудченко, 54 года. Работали на коммунальном предприятии "Водограй". Их нашли в канализационном резервуаре насосной станции. Мужчина скончался до приезда "скорой". Женщины не стало на следующий день в больнице. Люди отравились сероводородом.
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