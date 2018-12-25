Во время празднования католического Рождества произошла резня

На Закарпатье порезали двух мужчин. Фото: Кореспондент

В селе Большие Берега Закарпатской области во время празднования католического Рождества подрались две группы мужчин.

"Между двумя группами молодых жителей поселения возникла бытовая ссора. Далее мужчины подрались, в результате чего двое из них в возрасте 27 и 30 лет, получили колото-резаные раны. У старшего - серьезное повреждение руки. У младшего - ранения шеи и спины. Раны нанесены самодельным предметом, похожим на меч, и ножом", - сообщили в ГУ Нацполиции в Закарпатской области.

Мужчин порезал 19-летний парень. Его задержали.

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Полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение.

Киевлянин избил и покусал полицейских, прибывших на вызов относительно семейного конфликта. Теперь мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.