Во время пожара в клубе пострадали дети

На Тернопольщине произошел пожар. Фото: ГСЧС

Восемь детей получили ожоги после пожара в клубе в с. Угрин Подгаецкого р-на на Тернопольщине.

Информация о взрыве и возгорании поступила спасателям в 17.40, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 17.58 подразделениями ГСЧС пожар локализован, а в 18.10 полностью ликвидирован на площади 30 кв.м. В результате данного события 8 детей госпитализированы в больницу с ожогами", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока матери развлекались, в огне погибли 4 ребенка

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Тернопольской обл., следственная оперативная группа Национальной полиции и газовая служба. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В городе Токмак Запорожской области в одной из многоэтажек загорелась квартира вечером 2 января. Погибли дети 3 и 1 года, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.