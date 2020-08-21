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пятница, 21 августа 2020 11:44

Во время поисков одной пропавшей женщины нашли тело другой

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Во время поисков одной пропавшей женщины нашли тело другой
В Харькове во время поисков одной пропавшей женщины нашли тело другой - 52-летней Оксаны Коломиец. Она исчезла в начале июня. Фото: gx.net.ua

В харьковском лесу во время поисков пропавшей женщины нашли тело другой.

Выяснилось, что это харьковчанка Оксана Коломиец. Ее объявили в розыск в начале июня, сообщает Город Х.

"Во время поисков пропавшей несколько дней назад пианистки Анны Скиртенко нацгвардейцы нашли тело харьковчанки 52-летней Оксаны Коломиец в лесопосадке на Алексеевке", - сказано в сообщении.

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Оксана Коломиец ушла из своей квартиры в доме по просп. Победы, 66, 6 июня. Последний раз ее видели в день исчезновения в пункте приема вторсырья (собирала и сдавала бутылки) возле супермаркета на просп. Победы.

В полиции Харьковской области эту информацию подтвердили. Говорят, что ждут заключения экспертов.

В Харькове разыскивают 46-летнюю Анну Скиртенко. Она вышла из дома утром 16 августа и не вернулась. После этого ее никто не видел. Женщина имеет диагноз - физическое истощение.

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