Во время отдыха на море утонул 8-летний турист. Его отец исчез

На Херсонщине в море пропали отец с 8-летним сыном. Мальчика нашли мертвым. Фото: t.me/dsns_telegram

В Херсонской области во время купания на матрасе исчезли 41-летний отец и 8-летний сын. Это произошло сегодня, 19 августа, на острове Джарылгач вблизи поселка Лазурное Скадовского района.

Тело мальчика нашли, поиски мужчины продолжаются, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"Отец и сын - отдыхающие из Львова. Сразу после сообщения об исчезновении их начали искать. Тело мальчика нашли полицейские в воде у острова около 15:35", - рассказали спасатели.

Поиски пропавшего отца продолжаются.

В Затоке Одесской области 49-летний отдыхающий из Черкасской области со своим 13-летним сыном пошли купаться в море и исчезли. Через некоторое время тело мужчины достали из воды. Тело мальчика разыскали позже.