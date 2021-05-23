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воскресенье, 23 мая 2021 08:25

Во время фестиваля упал воздушный шар с пассажирами: есть жертвы

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Во время фестиваля упал воздушный шар с пассажирами: есть жертвы
В Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту. Есть погибший. Еще пять человек - травмированы. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту. Один человек погиб и еще пятеро травмированы. Все они принимали участие в фестивале воздушных шаров "Кубок Подолья - 2021".

Трагедия произошла вечером 22 мая вблизи с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - жители Хмельницкого и Каменец-Подольского. Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как нарушение правил воздушных полетов.

В Знаменке Кировоградской области произошла авария воздушного шара. Порывом ветра ее оторвало от креплений и занесло на верхушки деревьев вместе с людьми. Несмотря на штормовое предупреждение, предприниматель пренебрег безопасностью и запустил аэростат. Происшествие случилось на местном стадионе во время празднования Дня города.

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