Во Львовской области задержали две группы нелегальных мигрантов

Задержаны нелегалы из Палестины, Сирии и Турции. Фото: ГПСУ

В выходные на границе с Польшей пограничники задержали иностранцев из Палестины, Сирии и Турции.

Местные жители сообщили, что в районе автобусной станции во Львовской области заметили четырех неизвестных, передает Государственная пограничная служба Украины.

В нескольких сотнях метров от границы военнослужащие задержали трех граждан Палестины и одного гражданина Сирии.

В те же дни наряд задержал двух нарушителей при попытке перебраться через забор. Иностранцы имели при себе турецкие паспорта. Хотели вне пунктов пропуска попасть во Францию.

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Нарушителей доставили в пограничное подразделение для проверки и привлечения к ответственности. Дела передали в суд.

В субботу, 4 декабря, польские пограничники зафиксировали 43 попытки пересечь границу нелегальными мигрантами. За содействие нелегальной миграции задержали двух граждан Украины. На отрезке границы возле Дубичев Церковных группа из 30 человек штурмовала границу.