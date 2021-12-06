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понедельник, 06 декабря 2021 12:41

Во Львовской области задержали две группы нелегальных мигрантов

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Во Львовской области задержали две группы нелегальных мигрантов
Задержаны нелегалы из Палестины, Сирии и Турции. Фото: ГПСУ

В выходные на границе с Польшей пограничники задержали иностранцев из Палестины, Сирии и Турции.

Местные жители сообщили, что в районе автобусной станции во Львовской области заметили четырех неизвестных, передает Государственная пограничная служба Украины.

В нескольких сотнях метров от границы военнослужащие задержали трех граждан Палестины и одного гражданина Сирии.

В те же дни наряд задержал двух нарушителей при попытке перебраться через забор. Иностранцы имели при себе турецкие паспорта. Хотели вне пунктов пропуска попасть во Францию.

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Нарушителей доставили в пограничное подразделение для проверки и привлечения к ответственности. Дела передали в суд.

В субботу, 4 декабря, польские пограничники зафиксировали 43 попытки пересечь границу нелегальными мигрантами.

За содействие нелегальной миграции задержали двух граждан Украины. На отрезке границы возле Дубичев Церковных группа из 30 человек штурмовала границу.

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