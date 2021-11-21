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воскресенье, 21 ноября 2021 22:05

Во Львове на химзаводе прогремел взрыв

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Во Львове на химзаводе прогремел взрыв
На заводе подчеркнули, что никакой угрозы жизни и здоровью людей нет. Скриншот с видео

На химическом заводе во Львове прогремел взрыв. Об этом сообщает местное издание Варта 1.

Как заявило руководство завода, взрыв прогремел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.

"Это вызвало такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, - не что иное чем пыль, которую подняло в воздух", - информировало руководство завода.

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На заводе подчеркнули, что никакой угрозы жизни и здоровью людей нет. На место прибыли полиция, спасатели и медики, однако после объяснений руководства они покинули территорию завода.

В Ирпене Киевской области загорелся металлический ангар возле ЖК "Олимп" рядом с лесным массивом.

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Дата
21
ноября

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