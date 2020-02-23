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воскресенье, 23 февраля 2020 20:55

Во Львове избили полицейских

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Во Львове избили полицейских
Вследствие массовой драки пострадали полицейские. Фото: Jkl

Во Львове произошла массовая драка, в которой пострадали двое полицейских.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля в центре города, сообщает Национальная полиция.

"Сегодня, 23 февраля, около 2.35 в полицию поступило сообщение о массовой драке на площади Рынок во Львове. На место происшествия немедленно прибыли экипажи патрульной полиции Львовщины. Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Проводится досудебное расследование.

В Шостке на Сумщине возле кафе произошла драка. В результате 27-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение. Его 24-летнего товарища в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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