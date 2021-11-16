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вторник, 16 ноября 2021 19:00

Во Львове антивакцинаторы ворвались в Covid-больницу. Произошли потасовки

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Во Львове антивакцинаторы ворвались в Covid-больницу. Произошли потасовки
Во Львове сторонники антивакцинатора Остапа Стахива ворвались в больницу, где лечат больных коронавирусом. Фото: скриншот

Во Львове сторонники антивакцинатора Остапа Стахива ворвались в больницу скорой медицинской помощи, где лечат больных коронавирусом.

Они были без масок и сертификатов вакцинации. Пришлось вызвать полицию. Об этом сообщил генеральный директор больницы Олег Самчук.

"Полчаса было заблокировано приемное отделение больницы. Люди без масок и Covid-сертификатов зашли в помещение", - сообщил Олег Самчук.

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Полиция сначала убеждала лиц, назвавшихся "народом Украины", надеть маски и покинуть помещение больницы. После отказа полиция оттеснила неизвестных, из-за чего произошли столкновения.

Инцидент произошел из-за того, что в эту больницу после жалоб на плохое самочувствие доставили скандального Стахива, по данным издания zaxid.net. Однако медики не нашли поводов для госпитализации, тогда в больницу ворвались антивакцинаторы.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву.

Его сеть пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, сообщает пресс-центр СБУ.

Члены сообщества призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, у них были российские кураторы.

Решаются вопросы избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, а также привлечения к ответственности всех причастных.

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