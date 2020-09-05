Во двор частного дома бросили гранату

Пострадали автомобили во дворе. Фото: Национальная полиция

В Холодногорском районе Харькова ночью неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор частного дома на ул. Дмитрия Вишневецкого.

Об этом сообщает отдел коммуникации Харьковской полиции.

"5 сентября около 4.00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого. По адресу выезжали руководство, следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и сотрудники взрывотехнического управления областного главка полиции. В ходе осмотра специалисты предварительно установили, что взорвалась ручная граната Ф-1", - говорится в сообщении.

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Взрыв повредил два автомобиля во дворе, стену дома и забор.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

В Кривом Роге на Днепропетровщине произошел взрыв гранаты. В результате пострадали 4 человека, их с осколочными ранениями госпитализировали. Случай произошел 23 августа около 23.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.