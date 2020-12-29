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вторник, 29 декабря 2020 00:40

Внимание, розыск! Мошенник обманул кассиров на крупную сумму

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Внимание, розыск! Мошенник обманул кассиров на крупную сумму
В столичном ТРЦ мошенник обокрал кассиров.

В торгово-развлекательном центре SkyMall на проспекте Романа Шухевича в Киеве мошенник ловким движением обманул кассирш на крупную сумму.

В магазин" Моро" зашел мужчина и назвался грузчиком из другого магазина. Ему якобы заплатили мелкими купюрами, и он попросил разменять 10 тысяч гривень более крупными. В результате чего искусно обманул на пять тысяч гривень, спрятав при пересчете деньги себе в рукав, передает "Киев Оперативный".

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В сети просят узнать мошенника и сообщить в полицию.

Злоумышленники под видом исполнительной службы требуют в украинцев уплатить штраф за отсутствие счетчика газа.

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