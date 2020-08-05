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среда, 05 августа 2020 10:16

Внезапная смерть 2-летней девочки с синяками: известна причина

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Внезапная смерть 2-летней девочки с синяками: известна причина
2-летняя Александра из Мариуполя, которую госпитализировали в больницу в синяках, умерла от лейкоза. Фото: dzerkalo.media

Медики назвали причину смерти 2-летней Александры из Мариуполя, которую госпитализировали в больницу в синяках.

У девочки был лейкоз, его не лечили и даже не обнаружили. Об этом в соцсети сообщила активистка и журналист Наталья Дедова.

"Вот все понимаю, но как можно было родителям и врачам, которые наблюдали ребенка, не заметить лейкоз? Бабушка говорит, здоровая была. Это как?" - пишет Наталья Дедова.

Девочку привезли в больницу уже в критическом состоянии.

"Это лейкоз, лейкоз недифференцированный, острый. Аплазия костно-мозгового кроветворения, это были подавлены все ростки кроветворения, и массивный гемморологический синдром. Он нарастал на глазах, если девочка поступила с гематомами, которые были на разных участках тела, затем присоединилась кровотечение из десен, этот синдром был действительно мощным", - сообщила главный врач КЗ "МТМО здоровья ребенка и женщины" Наталья Сидоренко.

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Родственники умершей девочки рассказали, что, если бы знали, что ребенок болен, обратились бы за медицинской помощью. По их словам, они только после госпитализации узнали, что ребенок болен, сообщает "Сигма".

"Ребенок был давно болен, никто им не занимался. Вышла гулять, у девочки губки синие, сама бледно-зеленая", - говорит соседка семьи.

Другая добавляет, что родители не пьяницы, выпивали по праздникам. К ребенку относились хорошо. А не лечили, потому что не хотели или не было денег.

1 августа в больницу Мариуполя Донецкой области госпитализировали в бессознательном состоянии 2-летнего ребенка с синяками. Девочка впала в кому, а в ночь на 4 августа умерла. Правоохранители уже открыли 2 уголовных производства по статьям "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

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Дата
05
августа

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