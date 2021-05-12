Внедорожник расстреляли из гранатомета: кадры с места происшествия

Фото: if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковске 11 мая около 23:25 на ул. Галицкой взорвался автомобиль BMW Х5.

Предварительно, авто взорвали с ручного противотанкового гранатомета, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Неизвестный из стороны берега реки Быстрица-Солотвинская выстрелил из ручного противотанкового гранатомета. В результате взрыва повреждено авто. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу", - рассказали в полиции.

Следователи начали уголовные производства. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Днепре неизвестный мужчина выстрелил из ручного противотанкового гранатомета во внедорожник Toyota. Происшествие случилось на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорная. Водитель и пассажир, находившиеся во внедорожнике, не пострадали.