Внедорожник расплющило, грузовик загорелся: на трассе произошла смертельная авария

Фото: mukachevo.net

29 июля между населенными пунктами Ганьковица и Нелепино Свалявского района на Закарпатье произошла смертельная авария.

Там столкнулись грузовик DAF под управлением 26-летнего жителя Чернигова и Volkswagen Tiguan. Грузовик при столкновении загорелся. Внедорожник расплющило. Его водитель и 2 пассажира погибли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель Mercedes выехал на встречную и врезался в грузовик: двое погибших

"По предварительным данным легковой автомобиль, который двигался с стороны Мукачево, выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Во внедорожнике находились трое граждан, персональные данные которых еще устанавливаются. Двое мужчин в возрасте 47-ми и 45 лет погибли на месте аварии, а 43-летняя женщина, которая была госпитализирована в больницу, не приходя в сознание скончалась в медучреждении", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства устанавливаются.

На трассе Одесса-Рени в лобовом столкновении сошлись микроавтобус Ford и легковушка Opel. Последний буквально разорвало на куски. В результате столкновения травмы получили 6 человек, 4 из них - в тяжелом состоянии.